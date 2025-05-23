Приключения итальянцев на базе азербайджанского спецназа

В Азербайджане прошла экспертная встреча между представителями Сил специального назначения Азербайджана и Италии.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
В рамках визита итальянская делегация посетила одну из воинских частей Сил специального назначения.
В ходе визита делегации был представлен брифинг об истории создания и боевом пути Сил специального назначения Азербайджана. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам двустороннего военного сотрудничества и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
Итальянская сторона ознакомилась с материально-техническим обеспечением азербайджанских военнослужащих, в том числе с образцами вооружения, беспилотных летательных аппаратов и других средств, находящихся на вооружении.
Также гости наблюдали за показательными выступлениями подразделений Сил специального назначения по боевой подготовке.