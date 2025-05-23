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Приключения итальянцев на базе азербайджанского спецназа

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17:47 1235

В Азербайджане прошла экспертная встреча между представителями Сил специального назначения Азербайджана и Италии.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита итальянская делегация посетила одну из воинских частей Сил специального назначения.

В ходе визита делегации был представлен брифинг об истории создания и боевом пути Сил специального назначения Азербайджана. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам двустороннего военного сотрудничества и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Итальянская сторона ознакомилась с материально-техническим обеспечением азербайджанских военнослужащих, в том числе с образцами вооружения, беспилотных летательных аппаратов и других средств, находящихся на вооружении.

Также гости наблюдали за показательными выступлениями подразделений Сил специального назначения по боевой подготовке.

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