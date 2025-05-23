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Эмин Амруллаев встретился со стипендиатами Госпрограммы

17:55 374

В рамках визита в Великобританию министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился в Лондоне с азербайджанскими студентами, обучающимися в этой стране по Государственной программе по образованию за рубежом.

Встреча состоялась в посольстве Азербайджана в Великобритании при участии посла Элина Сулейманова.

В своем выступлении министр подчеркнул постоянную заботу государства о сфере  науки и образования в Азербайджане, проинформировал студентов о реформах и нововведениях, реализованных за последние годы. Министр особо остановился на современных образовательных возможностях, созданных в Карабахском университете.

Эмин Амруллаев также отметил, что Государственная программа по образованию за рубежом продлена до 2028 года и число ее участников увеличено.

В ходе встречи министр ответил на вопросы студентов, призвал их вернуться на родину после завершения учебы и внести свой вклад в развитие науки и высшего образования.

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