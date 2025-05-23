Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане

Армения приветствует проведение cаммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети Х.
«Я приветствую решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году. Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение ЕПС», - отметил он.
I also welcome the decision to hold the EPC Summit in Azerbaijan in 2028. It’s important to emphasize that Armenia and Azerbaijan reciprocally supported each others candidacies to host EPC.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) May 23, 2025
*** 18:12
Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане. Об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта.
«После успешного саммита в Тиране, следующий саммит EPC состоится в октябре 2025 года в Копенгагене. Европейское политическое сообщество стало ключевой платформой для общеевропейского диалога на высшем уровне», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Кошта подчеркнул, что в 2026 году саммит пройдет в Армении и Ирландии, в 2027 году - Швейцарии и Греции, а 2028 году - в первой половине в Азербайджане, а во второй половине - в Латвии.