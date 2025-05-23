Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане

Армения приветствует проведение cаммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети Х.

«Я приветствую решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году. Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение ЕПС», - отметил он.