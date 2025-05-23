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Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане

обновлено 18:59
18:59 981

Армения приветствует проведение cаммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети Х.

«Я приветствую решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году. Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение ЕПС», - отметил он.

*** 18:12

Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане. Об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта.

«После успешного саммита в Тиране, следующий саммит EPC состоится в октябре 2025 года в Копенгагене. Европейское политическое сообщество стало ключевой платформой для общеевропейского диалога на высшем уровне», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Кошта подчеркнул, что в 2026 году саммит пройдет в Армении и Ирландии, в 2027 году - Швейцарии и Греции, а 2028 году - в первой половине в Азербайджане, а во второй половине - в Латвии.

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