Как любовь погубила спикера белорусской оппозиции

По данным издания, Мельникова и Лобеев начали встречаться не позже 2023 года: с 26 августа по 5 сентября они вместе летали на Кубу. Кроме того, в январе 2024-го Лобеев летал на Шри-Ланку, где в то же время находилась и Мельникова.

На Шри-Ланке сотрудник белорусских спецслужб сделал оппозиционерке предложение и подарил кольцо, хотя с 2017 года состоит в браке с другой женщиной.

В свою очередь Мельникова к моменту помолвки с Лобеевым рассказывала друзьям, что рассталась с мужем, хотя они продолжали жить в одной квартире в Варшаве.

Лобееву 32 года. Он родился в семье белорусского военного и окончил военный факультет БГУ. Где именно работает Лобеев, расследователи не установили. С Мельниковой он путешествовал по паспорту на имя Алексея Гордеева.

Координационный совет белорусской оппозиции в конце марта сообщил, что Анжелика Мельникова, в последнее время проживавшая в Польше, перестала выходить на связь. Позже власти Польши сообщили, что она покинула страну еще в феврале. Дочери Мельниковой и ее бывший муж нашлись в Беларуси, где она сама сейчас — неизвестно.

Хакерская группировка «Киберпартизаны» сообщала, что Мельникова вывела на личные счета более 150 тысяч долларов основанного ей фонда Bialorus Liberty. В частности, на счет этого фонда поступил грант для Координационного совета на 107 тысяч долларов.