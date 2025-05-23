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Названа дата визита Шахбаза Шарифа в Азербайджан

18:43 274

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 25-30 мая 2025 года посетит Турцию, Иран, Азербайджан и Таджикистан, говорится в сообщении МИД Пакистана.

В информации отмечается, что в ходе турне он проведет дискуссии с лидерами этих стран по многим вопросам двусторонних отношений, а также по региональным и международным процессам.

«У него также будет возможность выразить признательность за поддержку, оказанную Пакистану дружественными странами во время недавнего кризиса в отношениях с Индией», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Пакистана также примет участие в Международной конференции по ледникам в Душанбе (Таджикистан) 29-30 мая 2025 года.

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