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Чемпионат мира в Баку: Азербайджан против Словении

Отдел спорта
18:48 287

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой второй матч. В 20:45 начнется игра 2-го тура со Словенией.

Напомним, в 1-м туре команда Эльшада Гулиева неожиданно не смогла обыграть Бахрейн - 1:1. Словения с таким же счетом сыграла с Мавританией. А сегодня в матче 2-го тура мавританцы одолели бахрейнцев (2:0) и лидируют в группе «А».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Напомним, на групповом этапе 32 сборные поделены на восемь групп. По две игры сыграли пока только команды группы «B». Здесь у Франции 4 очка, у Румынии и Чада - по 3, у Узбекистана - 1.

По две лучшие команды выйдут в 1/8 финала. Азербайджан, если выйдет в плей-офф, сыграет как раз с одной из команд группы «B».

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