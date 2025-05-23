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Украина и США запустили Фонд восстановления

18:49 243

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска американско-украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, последним шагом была дипломатическая нота от США, которая сегодня была получена от временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

«Теперь можно официально считать, что Фонд запущен. Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства», - написала Свириденко в Facebook.

США и Украина 30 апреля подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления Украины.

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