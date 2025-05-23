Гарвард подал в суд на власти США

По его информации, прошение подано в федеральный суд в Бостоне. В своей жалобе университет настаивает, что подобное решение нарушает первую поправку к конституции и несет «разрушительные последствия для Гарварда и более 7 тыс.» иностранных студентов.

«Одним движением ручки правительство попыталось уничтожить четверть студенческого состава Гарварда - иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в работу университета», - цитирует AP иск университета.

22 мая газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств. По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.