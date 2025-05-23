Индия не открыла свое небо для Пакистана

Индийские власти продлили на месяц срок, в течение которого воздушное пространство республики закрыто для пакистанских авиакомпаний и самолетов. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Индии.
Как указали в ведомстве, решение «будет действовать до 23 июня 2025 года».
«Воздушное пространство Индии закрыто для самолетов, зарегистрированных в Пакистане, эксплуатируемых, принадлежащих или арендуемых пакистанскими авиакомпаниями, включая военные рейсы», - указано в сообщении.
Власти Индии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для пакистанских самолетов 30 апреля.