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Эра доминирования завершилась: Америка меняет курс

19:29 1367

Эре бесспорного американского доминирования пришел конец. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Эра бесспорного американского доминирования завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран», — пояснил политик, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

По его словам, конкуренты Америки решительно настроены взять верх во всех сферах.

Вэнс также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена начинать бессрочные военные операции за рубежом с нечеткими целями. «Теперь я хочу внести ясность. Администрация Трампа изменила курс — больше никаких неопределенных миссий, никаких бессрочных конфликтов», — сказал он.

Политик добавил, что поездка Трампа на Ближний Восток ознаменовала отказ от курса США на вмешательство в дела других стран. Он отметил, что Вашингтон возвращается к стратегии, основанной на реализме и защите основных национальных интересов США.

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