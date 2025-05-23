Пентагон может понизить статус офиса по делам Украины

Министерство обороны США планирует понизить статус управления по делам России, Украины и Евразии внутри структуры своего аппарата и включить его в состав подразделения по вопросам Европы и НАТО. Об этом со ссылкой на трех бывших чиновников Пентагона сообщает американский оборонный портал Defense News.

По их словам, вероятность принятия такого решения со стороны нынешнего руководства министерства высока. При этом они подчеркивают, что это не обязательно повлечет за собой увольнение специалистов и остановку работы, но скажется, прежде всего, на аппаратном весе подразделения.

Как отмечает портал, после 24 февраля 2022 года управление стало одним из ключевых в структуре Пентагона, поскольку именно через него была налажена организация поставок помощи Украине и ее вооруженным силам. До начала боевых действий данное управление выполняло преимущественно технические функции. В частности, указывает издание, управление помогло организовать группу представителей из 50 стран, встречи которых проходили 27 раз, чтобы собрать средства на поддержку Украины и скоординировать действия по оказанию военной помощи стране.

В пресс-службе Минобороны США порталу не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть планы по изменению статуса управления. Предыдущий директор структуры Лора Купер, выполнявшая ключевые функции по координации поставок, ушла в отставку в декабре 2024 года, с тех пор офис возглавляет исполняющий обязанности.

Источники портала также отметили, что вероятное понижение статуса управления связано с изменением приоритетов и подходов ко внешней политике со стороны администрации президента США Дональда Трампа. По их данным, реформа будет частью более масштабной реорганизации Пентагона, планы которой разрабатывает министр обороны США Пит Хегсет.