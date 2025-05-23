USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Пентагон может понизить статус офиса по делам Украины

20:20 328

Министерство обороны США планирует понизить статус управления по делам России, Украины и Евразии внутри структуры своего аппарата и включить его в состав подразделения по вопросам Европы и НАТО. Об этом со ссылкой на трех бывших чиновников Пентагона сообщает американский оборонный портал Defense News.

По их словам, вероятность принятия такого решения со стороны нынешнего руководства министерства высока. При этом они подчеркивают, что это не обязательно повлечет за собой увольнение специалистов и остановку работы, но скажется, прежде всего, на аппаратном весе подразделения.

Как отмечает портал, после 24 февраля 2022 года управление стало одним из ключевых в структуре Пентагона, поскольку именно через него была налажена организация поставок помощи Украине и ее вооруженным силам. До начала боевых действий данное управление выполняло преимущественно технические функции. В частности, указывает издание, управление помогло организовать группу представителей из 50 стран, встречи которых проходили 27 раз, чтобы собрать средства на поддержку Украины и скоординировать действия по оказанию военной помощи стране.

В пресс-службе Минобороны США порталу не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть планы по изменению статуса управления. Предыдущий директор структуры Лора Купер, выполнявшая ключевые функции по координации поставок, ушла в отставку в декабре 2024 года, с тех пор офис возглавляет исполняющий обязанности.

Источники портала также отметили, что вероятное понижение статуса управления связано с изменением приоритетов и подходов ко внешней политике со стороны администрации президента США Дональда Трампа. По их данным, реформа будет частью более масштабной реорганизации Пентагона, планы которой разрабатывает министр обороны США Пит Хегсет.

Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
20:30 675
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
18:54 1458
Чемпионат мира в Баку: Азербайджан против Словении
Чемпионат мира в Баку: Азербайджан против Словении
18:48 1299
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане обновлено 18:59
18:59 3130
Зеленский об обмене пленными: Вернем всех
Зеленский об обмене пленными: Вернем всех обновлено 19:48
19:48 5221
Эмин Агаларов потратит на Sea Breeze 60 млрд долларов
Эмин Агаларов потратит на Sea Breeze 60 млрд долларов
16:59 5257
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
15:12 5050
За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане
За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане фото; видео
17:21 2253
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу видео; обновлено 18:22
18:22 6582
McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
16:32 2355
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 5960

ЭТО ВАЖНО

Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
20:30 675
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
18:54 1458
Чемпионат мира в Баку: Азербайджан против Словении
Чемпионат мира в Баку: Азербайджан против Словении
18:48 1299
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане обновлено 18:59
18:59 3130
Зеленский об обмене пленными: Вернем всех
Зеленский об обмене пленными: Вернем всех обновлено 19:48
19:48 5221
Эмин Агаларов потратит на Sea Breeze 60 млрд долларов
Эмин Агаларов потратит на Sea Breeze 60 млрд долларов
16:59 5257
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
Ожесточенные бои между Россией и Украиной
15:12 5050
За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане
За рулем перемен: автобренд WEY дебютировал в Азербайджане фото; видео
17:21 2253
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу видео; обновлено 18:22
18:22 6582
McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала
16:32 2355
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 5960
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться