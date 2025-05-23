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Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира

20:30 677

Российская сторона будет готова представить Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен военнопленными. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

О разработке такого документа российская и украинская делегация договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский говорил, что в своем документе каждая из сторон изложит то, как она видит «возможное будущее прекращение огня».

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», - отметил глава дипведомства.

«Активно работаем над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании», - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона «завершает подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу».

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