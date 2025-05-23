Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира

Российская сторона будет готова представить Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен военнопленными. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

О разработке такого документа российская и украинская делегация договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский говорил, что в своем документе каждая из сторон изложит то, как она видит «возможное будущее прекращение огня».

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», - отметил глава дипведомства.

«Активно работаем над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании», - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона «завершает подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу».