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Новые подробности убийства экс-советника Януковича

20:38 552

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в Украине за несколько дней до собственного убийства в Мадриде.

Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным трех информированных собеседников издания, Портнов приезжал в Украину 17−18 мая и встречался с высокопоставленными чиновниками, которые отвечают за работу силовых структур.

Напомним, что убийство Андрея Портнова произошло в Мадриде 21 мая. 51-летнего Портнова застрелил неизвестный вооруженный мужчина у ворот Американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло. Испанская радиостанция Cadena SER сообщила, что прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от травм, несовместимых с жизнью. Появлялась информация, что он получил несколько огнестрельных ранений, в том числе четыре в область груди и одно — в голову.

22 мая испанское издание El periodico со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что Портнов получил три пули в голову и спину из короткоствольного оружия. Киллер стрелял в него, когда бывший советник Януковича садился в авто после того, как отвез детей в школу.

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