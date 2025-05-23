Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»

Как сообщалось ранее, Служба иммиграции США в рамках политики президента Дональда Трампа по «очищению» страны от нелегальных мигрантов в феврале этого года депортировала в Коста-Рику более 200 мигрантов. Среди депортированных оказались граждане Азербайджана, Узбекистана, Турции, России, Армении и ряда других стран. Более 80 из них — несовершеннолетние. Выяснилось, что мигрантов содержат в тяжелых условиях в лагере, расположенном недалеко от границы с Панамой. После того как местные правозащитники придали огласке ситуацию с содержанием депортированных, власти Коста-Рики смягчили условия: мигрантам разрешили в дневное время покидать лагерь и работать. Некоторым удалось вернуться на родину, но большинство, включая и азербайджанцев, до сих пор остаются в лагере. Сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch побывали в этом лагере, пообщались с его обитателями и подготовили специальный доклад.

Согласно отчету, большинство депортированных в Коста-Рику попали в США через Мексику еще до прихода Трампа к власти. Они использовали специальное приложение, чтобы подать прошение о предоставлении убежища, и ждали рассмотрения заявлений. У некоторых процедура уже подходила к концу — оставались считанные дни. Однако после прихода Трампа к власти все процессы предоставления убежища были приостановлены, а сам он подписал указ о массовой депортации мигрантов. Формально указ распространяется на лиц, нелегально пересекших границу, но на практике депортации подвергаются и те, кто попал в США легально — через официальные пункты пограничного контроля. Среди депортированных в Коста-Рику оказались и такие люди. Перед депортацией их держали в США в специальном лагере в нечеловеческих условиях. Сотрудники иммиграционной службы (ICE) жестоко обращались с ними, унижали их достоинство. «Они приковали мои запястья к поясу и заковали ноги в кандалы. Детям было очень больно видеть родителей в наручниках», — рассказал 30-летний мужчина из Афганистана по имени Басим П. Заплакав, он продолжил: «Я чувствовал себя беспомощным. Мне было ужасно. Я чувствовал себя преступником». Он долго молчал, обхватив голову руками, а потом сказал: «Я чувствовал, что у меня больше нет идентичности, нет страны. Я всегда слышал о США только хорошее. Но они нас не приняли. Мне было очень тяжело терпеть такое отношение — и ко мне, и к другим».

Эта группа была депортирована в Коста-Рику по договоренности между президентом этой латиноамериканской страны Родриго Чавесом и президентом США Дональдом Трампом. Власти Коста-Рики, стремясь развивать экономические отношения с США, поддержали политику Трампа по высылке мигрантов и согласились принимать граждан третьих стран. Сотрудники Human Rights Watch опросили 21 женщину и 15 мужчин из Афганистана, Армении, Азербайджана, Демократической Республики Конго, Ирана, Республики Конго (Конго-Браззавиль), России, Турции, Узбекистана и Йемена. Все респонденты — граждане третьих стран — были указаны в докладе под псевдонимами. Часть этих интервью сотрудники организации провели лично в лагере в Коста-Рике, остальные — по телефону или через интернет. В докладе отмечается, что в лагере в настоящее время остаются около 50 мигрантов, остальные, рискуя, вернулись в свои страны или уехали в третьи государства. В документе говорится, что Басим П. бежал из Афганистана вместе с женой Хадиджей в 2022 году, после того как боевики «Талибана» пришли в дом его брата, чтобы найти его. Он объяснил: «У меня нет возможности вернуться в Афганистан. Я был госслужащим, работал в одном из ключевых институтов — Управлении Совета национальной безопасности Афганистана. Кроме того, существуют и другие серьезные угрозы: я принадлежу к этническому меньшинству хазарейцев, а также к шиитской конфессии. Это делает нас мишенью для насилия, дискриминации и даже убийств со стороны таких террористических группировок, как «Талибан» и ИГИЛ».

В отчете говорится, что когда мигрантов перед депортацией собрали в США в центре временного содержания, им не дали возможности связаться с родственниками. «На стене висела табличка, что мы имеем право на один звонок, но на деле сотрудники ICE не позволяли нам этого», — рассказала 42-летняя Фарах из Азербайджана. 25-летняя гражданка Турции Неслин М. подтвердила, что пользоваться телефоном в лагере было запрещено: «Моя семья не знала, живы ли мы. Я показала охраннику на табличку и попросила разрешения позвонить, сказав, что одного из моих родственников убили и мне срочно нужно поговорить с близкими. Но мне грубо отказали». Перед тем как попасть в США, мигранты прошли долгий и мучительный путь. В Никарагуа в результате сильных ливней и наводнений некоторые из них, включая малолетних детей, погибли. Другой гражданин Азербайджана, Эльчин А., рассказал, что добрался до Мексики через Панаму, Никарагуа и другие страны Латинской Америки. «Мы ждали 65 дней в Мексике. Наше ходатайство о предоставлении убежища должно было рассматриваться 1 февраля в пункте Сан-Исидро. Но 20 февраля встречу отменили», — рассказал он. 33-летняя Таня П. из России рассказала о 32 днях, проведенных в иммиграционном центре Отай-Меса в Сан-Диего (Калифорния): «Условия были просто ужасными. Еды не хватало, нас вообще не выпускали на улицу, даже детей. Когда меня и мою дочь привезли туда, нас поместили в «семейную комнату», где находились от 23 до 25 женщин и около 14 детей. Через несколько дней мне стало очень плохо — высокая температура, рвота и так далее. Охранники перевели меня и дочку в маленькую изолированную камеру. Я умоляла их оставить девочку в «семейной комнате» — не хотела, чтобы она заразилась, и добрые женщины были готовы о ней позаботиться. Но охранники настояли и на ее переводе. Мы пробыли в этой камере пять дней. Мне было так плохо, что я думала, не выживу. Болело сердце, я дважды теряла сознание. Моя дочь была напугана, в истерике. Врач осмотрел меня, но ничего не сделал, кроме как выписал лекарство от гриппа». Другая женщина сломала зуб и страдала от ужасной зубной боли. Она не могла спать, ее постоянно мучила боль. В редких случаях ей давали какие-то [безрецептурные] обезболивающие, но боль была слишком невыносимой, эти обезболивающие не помогали. «Мы все умоляли офицеров отвезти ее к стоматологу для удаления зуба, но нам отказали. После недели этого кошмара одна из женщин руками вырвала оставшийся окровавленный фрагмент зуба из ее десны», — рассказала Таня М. По ее словам, у всех детей наблюдалась диарея или рвота, или и то, и другое. Их желудки постоянно болели от нездоровой пищи. Иногда на завтрак им давали только острые буррито. Унитаз находился прямо в комнате и, мягко говоря, был постоянно занят. Кнопка смыва же находилась за пределами камеры. «В помещении было очень холодно, кондиционер работал на полную мощность круглосуточно. Мы замерзали: теплой одежды не было, спальные коврики были тонкими, каждому выдавали лишь одно фольгированное одеяло. Один из офицеров сжалился и дал нам дополнительные одеяла, но на следующий день другие сотрудники их отобрали. Думаю, им просто не хватало двух одеял — они хотели, чтобы мы мерзли», — рассказала она.

Бейруз Х., 39-летний гражданин Ирана, сообщил, что сотрудники ICE вели себя грубо с его дочерью и словесно ее оскорбляли: «Они сказали, что депортируют нас в Иран. Моя дочь сильно плакала». Фарах А. из Азербайджана поделилась с правозащитниками: «Нашей дочке 8 лет. Фрукты выдают только детям младше восьми. Другие дети ели бананы, и моя дочка тоже захотела — она расплакалась. Я спросила охранника, можно ли дать ей банан. Тогда он взял банан и съел его прямо у нее на глазах». Азербайджанка также рассказала, что после задержания сотрудники ICE разлучили ее с мужем, и она не знала, где он находится, в течение 21 дня. В докладе подчеркивается, что Министерство внутренней безопасности США депортировало мигрантов с грубыми нарушениями всех процедур. Такая форма высылки оказалась особенно травмирующей для многих, особенно для детей. Об этом рассказала Карина Б., 42-летняя гражданка России: «Сотрудники ICE разбудили нас в спешке в 3 часа ночи. Всех мужчин и женщин заковали в наручники и кандалы. Один агент сказал: «Мы посадим вас в самолет, который отправит вас в пограничный центр содержания в Аризоне». Я думала, что там нас будут допрашивать. Нас посадили в машины и перевезли к военному самолету. Подошли десятки солдат с автоматами, все в масках, лица закрыты. Дети хотели спать или плакали от страха. Несколько фотографов снимали всех, в том числе детей, не спрашивая разрешения. Нас буквально затолкали в самолет. Было очень холодно. Дети кричали от ужаса. Военные сказали, что мы направляемся в Аризону. Когда самолет взлетел, с нас сняли кандалы. Мы приземлились, нас пересадили в автобусы. Я все еще думала, что нас повезут в другой центр содержания для допроса. Но вместо этого нас пересадили в другой самолет. Только тогда военные сообщили нам, что самолет летит в Коста-Рику. Я кричала и плакала. Один из солдат через другого, русскоговорящего, передал, что, если я не буду сотрудничать, меня снова закуют и силой затащат в самолет. Он сказал, что решение о нашей депортации уже принято».