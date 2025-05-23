Киев работает над встречей Зеленского и Путина

Министерство иностранных дел Украины работает над встречей президента страны Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Позиция, над которой мы также работаем, это встреча на уровне президентов. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате», — отметил он.

16 мая украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле обсуждалась возможная встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.