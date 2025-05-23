Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ»

История каждой страны начинается с ее фольклора и кулинарии. А история древнего Азербайджана начинается с древней кавказской Албании, с уникальных истоков и наследия древней Габалы («Qəbələ»). Азербайджанская кулинария сродни волшебству и исторической реинкарнации.

Не так давно группа известных бакинских рестораторов решила воссоздать кулинарию древней Габалы – истинного подарка кавказского наследия.