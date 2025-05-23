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Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ»

новый ресторан национальной кухни
21:29 1503

История каждой страны начинается с ее фольклора и кулинарии. А история древнего Азербайджана начинается с древней кавказской Албании, с уникальных истоков и наследия древней Габалы («Qəbələ»). Азербайджанская кулинария сродни волшебству и исторической реинкарнации.

 Не так давно группа известных бакинских рестораторов решила воссоздать кулинарию древней Габалы – истинного подарка кавказского наследия.

Рестораторы-чудотворцы приглашают жителей и гостей Баку в Мардакяны, где вы сможете спастись от городской суеты и надышаться морским воздухом. Вкупе с волшебной кухней «Qədim Qəbələ».

Спешите отведать древнюю кавказскую кухню по адресу: поселок Мардакян, на шоссе Мардакян-Бузовна, улица Гаджи Зейналабдина Тагиева, 86, ресторан «Qədim Qəbələ». Телефоны для резервации: +99455/50 792-33-03

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