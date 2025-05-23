Эрдоган об обмене пленными между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным шагом для укрепления доверия между сторонами обмен пленными РФ и Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Украиной и Россией. Он указал, что Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия, и что нельзя упускать возможность положить конец войне.

Турецкий лидер, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что «Испания продемонстрировала решительную и честную позицию в отношении конфликта между Израилем и Палестиной в Газе». Он добавил, что приоритетом Турции является доставка гуманитарной помощи в Газу и что «угнетение в Палестине прекратится в результате совместных усилий» ряда государств.

Относительно перспектив евроинтеграции Турции Эрдоган заявил, что Анкара «не отступает от своей цели членства в Европейском союзе и ждет от ЕС конструктивных шагов» в этом направлении.