USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Эрдоган об обмене пленными между Россией и Украиной

22:03 496

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал важным шагом для укрепления доверия между сторонами обмен пленными РФ и Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Украиной и Россией. Он указал, что Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия, и что нельзя упускать возможность положить конец войне.

Турецкий лидер, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что «Испания продемонстрировала решительную и честную позицию в отношении конфликта между Израилем и Палестиной в Газе». Он добавил, что приоритетом Турции является доставка гуманитарной помощи в Газу и что «угнетение в Палестине прекратится в результате совместных усилий» ряда государств.

Относительно перспектив евроинтеграции Турции Эрдоган заявил, что Анкара «не отступает от своей цели членства в Европейском союзе и ждет от ЕС конструктивных шагов» в этом направлении.

Самир Нуриев собрал штаб в Агдаме
Самир Нуриев собрал штаб в Агдаме фото
22:59 152
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 6357
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 1036
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема; все еще актуально
10:57 4042
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство; все еще актуально
09:04 4925
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ»
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ» новый ресторан национальной кухни
21:29 1505
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
20:57 2446
Азербайджан уверенно обыграл Словению на чемпионате мира в Баку
Азербайджан уверенно обыграл Словению на чемпионате мира в Баку обновлено 21:44
21:44 2410
Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
20:30 1746
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
18:54 2066
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане обновлено 18:59
18:59 4332

ЭТО ВАЖНО

Самир Нуриев собрал штаб в Агдаме
Самир Нуриев собрал штаб в Агдаме фото
22:59 152
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
12:02 6357
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
11:56 1036
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема; все еще актуально
10:57 4042
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство; все еще актуально
09:04 4925
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ»
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ» новый ресторан национальной кухни
21:29 1505
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
20:57 2446
Азербайджан уверенно обыграл Словению на чемпионате мира в Баку
Азербайджан уверенно обыграл Словению на чемпионате мира в Баку обновлено 21:44
21:44 2410
Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
Лавров рассказал, когда Москва передаст Киеву условия мира
20:30 1746
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество
18:54 2066
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане
Пашинян приветствует саммит ЕПС в Азербайджане обновлено 18:59
18:59 4332
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться