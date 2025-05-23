Новая тактика русских на войне в Украине

Российская армия начала широко применять на фронте тактику «тройного удушающего захвата», которая позволяет обеспечить медленное, но устойчивое продвижение вперед, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, в начале этого года появились первые признаки того, что Россия применяет эту тактику на поле боя, а за последние два месяца русские значительно активизировали ее применение вдоль линии фронта.

С начала этого года Россия столкнулась с истощением ресурсов и многочисленными провалившимися наступлениями. Сообщается, что армия РФ теряет более 1000 солдат в день, украинские вооруженные силы с начала 2025 года уничтожили 1159 российских танков и более 2500 единиц бронетехники.

Газета пишет, что первый этап нового подхода русских предусматривает наземную атаку, что сковывает Вооруженные силы Украины (ВСУ), вынуждая занимать оборонительные позиции. Далее удар наносят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые отрезают пути отступления украинским солдатам. В заключение укрепления ВСУ поражают планирующие авиабомбы.

Эксперты отмечают, что такое сочетание вынуждает украинских солдат выбирать между удержанием позиций с риском больших потерь и истощением ресурсов — или маневром, который делает их более уязвимыми для ударов дронов и точечных атак.

«Вся Российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией и войной на истощение», — рассказал бывший советник Минобороны Украины, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

«Это очень изнурительный способ ведения войны», — пояснил Ник Рейнольдс, научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). «Эти три элемента создают противоречивые императивы как для украинских защитников, так и россиян», - добавил он.