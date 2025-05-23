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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Последний рывок Кремля на Армению

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
22:14 1128

В Москве активно прорабатываются итоги недавнего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван. В российских политических кругах укрепилось мнение, что период обострения двусторонних отношений с Арменией, имевший место в последние годы, постепенно уходит в прошлое. Ставка делается на предстоящие парламентские выборы в Армении, после которых, как полагают в Москве, отношения могут вернуться в прежнее стратегическое русло.

Российский эксперт Сергей Беспалов связывает текущее смягчение кризиса с деятельностью первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Напомним, в начале текущего года Кириенко был назначен куратором Кремля по ряду направлений, включая Армению, Молдову, Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию.

По мнению Беспалова, Кириенко, который недавно сумел укоротить волну напряженности в Абхазии, обладает опытом антикризисного управления, а потому способен добиться позитивного сдвига и на армянском направлении, особенно после выборов 2025 года.

С назначением Кириенко мы видим очевидную трансформацию стратегии Москвы в отношении Армении, которая от политического прессинга и ультимативных требований переходит к гибкому дипломатическому сопровождению

Милан Лазович, директор программ Российского совета по международным делам, являющегося профильным аналитическим центром МИД РФ, в своей авторской колонке прокомментировал итоги визита Лаврова в Ереван, назвав Россию «гарантом безопасности Армении номер один». По его словам, целью поездки главы российской дипломатии стала своего рода ревизия состояния двусторонних связей, демонстрация открытости, а также готовности к перезапуску российско-армянского партнёрства.

«Несмотря на период турбулентности и разногласий по ряду направлений, визит показал: фундаментальные основы армяно-российских отношений сохранены, - считает эксперт. - Россия по-прежнему рассматривает Армению, как своего союзника и стратегического партнёра на Южном Кавказе».

Лазович подчеркивает: по его оценке, после событий 2023 года армянское руководство приняло «эмоциональное решение» о диверсификации системы гарантий безопасности, начав искать поддержку на Западе. Но с учётом стабилизации армяно-азербайджанских отношений, в Армении вновь начинает укрепляться понимание, что Россия для нее остаётся главным, если не единственным, гарантом безопасности.

Лавров мягко стелет в Ереване

Он утверждает, что в Ереване Лавров чуть ли не демонстративно подчеркивал неизменность уважения Москвы к суверенному выбору Армении, включая вопросы поставок вооружений, возобновления участия в ОДКБ или развития отношений с Евросоюзом.

По мнению Лазовича, участие в Евразийском экономическом союзе остаётся для Армении жизненно важным выбором. В отличие от интеграции с ЕС, идею которой якобы продвигает только часть правящей армянской элиты. Он выражает уверенность, что, в случае проведения референдума, армянский народ поддержал бы курс на углубление связей с Россией.

Накануне визита Лаврова в Ереван в армянской политической повестке вновь всплыла тема возможного присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси. Чему в определенном смысле способствовало недавнее выступление экс-президента Роберта Кочаряна, который в ответ на упрек в продвижении этого сценария заявил, что в период его президентства ничего подобного Кремль ему не предлагал.

По мнению Кочаряна, целью обвинений, исходящих от властей во главе с Николом Пашиняном, является дискредитация России в глазах армянского общества. Он же, напротив, выступает за необходимость углубления стратегических отношений с Москвой.

Все ставки на Кочаряна

Справедливости ради отметим, что в 2022 году президент Беларуси Александр Лукашенко действительно публично призывал Армению вступить в Союзное государство. Хотя предложение это развития так и не получило, сам факт его существования придал теме дополнительный политический вес.

Армянский аналитик Тигран Кочарян считает, что вопрос о присоединении Армении к Союзному государству вызывает в обществе полярные оценки. Одни опасаются утраты суверенитета, другие, наоборот, рассматривают интеграцию с Россией, как возможность экономического и военно-политического укрепления. По мнению экс-президента Армении, в настоящее время этот вопрос на повестке не стоит, однако в случае смены власти он вполне может вернуться в актуальную политическую дискуссию.

Очевидно, что в условиях устойчивых антироссийских настроений, доминирующих в сегодняшней Армении, акцентированное продвижение идеи вступления в Союзное государство было бы контрпродуктивным. А потому Кремль предпочитает действовать постепенно, избегая прямого давления и ориентируется на пошаговое восстановление влияния.

Основная задача, стоящая перед политическим куратором Сергеем Кириенко, заключается в улучшении имиджа России в армянском информационном поле. А публичное подтверждение планов по втягиванию Армении в наднациональные союзы дестабилизировало бы эту стратегию. Поэтому ставка делается на создание условий для возврата Армении в орбиту России через управляемый политический процесс.

Задача-максимум - аншлюс и включение в Союзное государство

Если прогнозы Кремля относительно исхода предстоящих в Армении парламентских выборов оправдаются и к власти в Ереване вернётся союз кланов Кочарян-Саргсян, тема вступления Армении в Союзное государство может обрести актуальность. Однако в самих кремлёвских кругах шансы на такой сценарий оцениваются, как крайне низкие. Именно поэтому параллельно разрабатывается альтернативная стратегия «осторожного сближения» с нынешними властями республики.

Подтверждает это и предстоящий визит в Ереван председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, запланированный на следующий месяц. Визит Матвиенко станет продолжением договорённостей о восстановлении регулярных контактов между странами на всех уровнях, достигнутых между президентом Путиным и премьер-министром Пашиняном.

Таким образом, мы видим очевидную трансформацию стратегии Москвы в отношении Армении, которая от политического прессинга и ультимативных требований переходит к гибкому дипломатическому сопровождению, целенаправленной работе с элитами Армении и попыткам сформировать в обществе новую легитимность партнёрства Москвы и Еревана.

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