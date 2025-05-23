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Посол США в Турции будет спецпредставителем Трампа

22:23 352

Посол США в Турции Томас Баррак будет выполнять функции спецпредставителя президента США по Сирии. Об этом он сообщил 23 мая. Баррак отметил, что поддерживает процесс снятия санкций США с арабской республики.

«Прекращение санкций против Сирии не помешает реализации нашей главной цели — окончательного разгрома ИГИЛ — и даст народу Сирии шанс на лучшее будущее»,— написал Баррак в своем посте на X.

После падения режима Башара Асада в Сирии и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа страны Запада начали ослаблять санкции. В мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении страны, после чего Минфин США начал ослаблять ограничения. 20 мая Евросоюз вслед за США объявил о решении снять с Сирии экономические санкции.

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