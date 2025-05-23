Трамп выдвинул Европе условие по тарифам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50% в отношении ЕС, но подтвердил готовность к переговорам.

«Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку [с пошлинами] на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если страны ЕС создадут производство в США», - заявил Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста относительно возможности заключения сделки с ЕС в период до 1 июня, когда должны вступить в силу пошлины в размере 50%.

«Если кто-то придет и изъявит желание построить здесь завод, мы можем обсудить некоторую отсрочку на период, пока они будут его возводить. Я думаю, это было бы уместно», - пояснил американский лидер.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении «справедливых» тарифов на импорт из 185 стран, включая Китай и ЕС, в диапазоне от 10% до 50%. Он назвал это решение «переломным моментом» для американской экономики, обвинив другие страны в том, что они десятилетиями наживались на слабостях торговой политики США.