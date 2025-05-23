В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний

В Азербайджане, особенно в последние годы, наблюдается рост заболеваемости кожными и венерическими заболеваниями. Врачи связывают это с целым рядом факторов - от инфекций и вирусов до стрессов, гормональных нарушений и осложнений после коронавирусной инфекции. Весомую долю среди причин занимают также косметологические процедуры, проводимые неквалифицированными специалистами, не имеющими медицинского образования. Однако, несмотря на тревожную статистику, врачи отмечают положительную сторону: внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) значительно облегчило доступ пациентов к лечению и обследованию.

Возвращение забытых инфекций Как сообщили haqqin.az в Республиканском кожно-венерологическом центре, количество обращений по поводу кожных и венерических заболеваний действительно выросло. Врач центра Элина Расулова отмечает, что все чаще фиксируются случаи чесотки, микозов кожи, грибковых инфекций, а также сифилиса. Особую тревогу вызывает именно последний диагноз, причем — в скрытой форме. Врачи бьют тревогу: все больше пациентов предпочитают обращаться не к профильным специалистам, а к косметологам-самоучкам. Особенно часто это касается молодых женщин, страдающих акне или розацеа.

«К нам поступают пациенты с тяжелой формой кожных заболеваний, доведенных до критического состояния мазями, приготовленными «косметологами» в домашних условиях, или гормональными средствами, купленными без рецепта, - рассказывает Расулова. - Результат — осложненное течение болезни, тяжелое восстановление кожи и длительное лечение». Грибок не сдается: растущая устойчивость Проблему создает и рост грибковых заболеваний кожи. Как отмечает Расулова, эффективность привычных противогрибковых препаратов заметно снизилась. «Если раньше пациентам хватало двух недель на полное выздоровление, то сегодня лечение занимает месяцы. Причина — устойчивость грибков к лекарствам, вызванная бесконтрольным и неправильным применением медикаментов», - поделилась она. Многие больные самостоятельно выбирают препараты, руководствуясь советами фармацевтов или информацией из интернета. В итоге болезнь прогрессирует, а лечение становится сложным и затратным по времени.

От пемфигуса до инвалидности Республиканский кожно-венерологический центр принимает на лечение пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями. Одним из таких недугов является пемфигус — аутоиммунная болезнь, при которой кожа буквально отслаивается от тела, образуя болезненные пузыри и эрозии. «Лечение пемфигуса требует применения сильнодействующих гормональных препаратов, при этом их прием нельзя прерывать даже на пару дней, - поясняет врач Назакат Джафарова. - В противном случае болезнь обостряется, и лечение приходится начинать заново». По ее словам, уровень смертности среди пациентов с пемфигусом составляет 30–40 процентов. Несмотря на это, государство обеспечивает в рамках ОМС все необходимое обследование и бесплатное стационарное лечение.

Склеродермия и другие тяжелые случаи Склеродермия — еще одно тяжелое заболевание, при котором поражаются не только кожа, но и внутренние органы. В центре проходит лечение пациент, который, по его словам, не смог бы самостоятельно оплачивать дорогостоящую диагностику заболевания. «Все обследование и анализы предоставляются бесплатно, - рассказал он. - Раньше я пытался лечиться в частных клиниках, но лечение только ухудшило мое состояние. Сейчас, благодаря поддержке государства, мое самочувствие улучшилось». Такие истории в центре — не редкость. Сегодня медицинская помощь становится доступной для пациентов с самыми разными диагнозами, и именно это, по словам врачей, является главным достижением системы ОМС.