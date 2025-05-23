В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний

В Азербайджане, особенно в последние годы, наблюдается рост заболеваемости кожными и венерическими заболеваниями. Врачи связывают это с целым рядом факторов - от инфекций и вирусов до стрессов, гормональных нарушений и осложнений после коронавирусной инфекции. Весомую долю среди причин занимают также косметологические процедуры, проводимые неквалифицированными специалистами, не имеющими медицинского образования.
Однако, несмотря на тревожную статистику, врачи отмечают положительную сторону: внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) значительно облегчило доступ пациентов к лечению и обследованию.
Возвращение забытых инфекций
Как сообщили haqqin.az в Республиканском кожно-венерологическом центре, количество обращений по поводу кожных и венерических заболеваний действительно выросло.
Врач центра Элина Расулова отмечает, что все чаще фиксируются случаи чесотки, микозов кожи, грибковых инфекций, а также сифилиса. Особую тревогу вызывает именно последний диагноз, причем — в скрытой форме.
Врачи бьют тревогу: все больше пациентов предпочитают обращаться не к профильным специалистам, а к косметологам-самоучкам. Особенно часто это касается молодых женщин, страдающих акне или розацеа.
«К нам поступают пациенты с тяжелой формой кожных заболеваний, доведенных до критического состояния мазями, приготовленными «косметологами» в домашних условиях, или гормональными средствами, купленными без рецепта, - рассказывает Расулова. - Результат — осложненное течение болезни, тяжелое восстановление кожи и длительное лечение».
Грибок не сдается: растущая устойчивость
Проблему создает и рост грибковых заболеваний кожи. Как отмечает Расулова, эффективность привычных противогрибковых препаратов заметно снизилась.
«Если раньше пациентам хватало двух недель на полное выздоровление, то сегодня лечение занимает месяцы. Причина — устойчивость грибков к лекарствам, вызванная бесконтрольным и неправильным применением медикаментов», - поделилась она.
Многие больные самостоятельно выбирают препараты, руководствуясь советами фармацевтов или информацией из интернета. В итоге болезнь прогрессирует, а лечение становится сложным и затратным по времени.
От пемфигуса до инвалидности
Республиканский кожно-венерологический центр принимает на лечение пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями. Одним из таких недугов является пемфигус — аутоиммунная болезнь, при которой кожа буквально отслаивается от тела, образуя болезненные пузыри и эрозии.
«Лечение пемфигуса требует применения сильнодействующих гормональных препаратов, при этом их прием нельзя прерывать даже на пару дней, - поясняет врач Назакат Джафарова. - В противном случае болезнь обостряется, и лечение приходится начинать заново».
По ее словам, уровень смертности среди пациентов с пемфигусом составляет 30–40 процентов. Несмотря на это, государство обеспечивает в рамках ОМС все необходимое обследование и бесплатное стационарное лечение.
Склеродермия и другие тяжелые случаи
Склеродермия — еще одно тяжелое заболевание, при котором поражаются не только кожа, но и внутренние органы. В центре проходит лечение пациент, который, по его словам, не смог бы самостоятельно оплачивать дорогостоящую диагностику заболевания.
«Все обследование и анализы предоставляются бесплатно, - рассказал он. - Раньше я пытался лечиться в частных клиниках, но лечение только ухудшило мое состояние. Сейчас, благодаря поддержке государства, мое самочувствие улучшилось».
Такие истории в центре — не редкость. Сегодня медицинская помощь становится доступной для пациентов с самыми разными диагнозами, и именно это, по словам врачей, является главным достижением системы ОМС.
С опорой на ОМС
С введением системы обязательного медицинского страхования ситуация в сфере кожно-венерологических заболеваний в Азербайджане начала меняться.
«Раньше пациенты страдали не только физически, но и психологически, поскольку не могли позволить себе обследование, - подчеркивает Элина Расулова. - Сейчас страхование покрывает и анализы, и диагностику, и лечение. Это облегчает жизнь как больным, так и врачам».
Диагностические процедуры, включая УЗИ и лабораторные анализы, теперь полностью оплачиваются в рамках ОМС. И это касается как простых случаев чесотки или грибка, так и тяжелых аутоиммунных заболеваний, требующих комплексного подхода.
Совет врачей: не теряйте время!
Медики сходятся во мнении: главное — не затягивать с обращением за помощью. При первых же признаках кожных или венерических заболеваний необходимо немедленно проконсультироваться со специалистом, а не заниматься самолечением или полагаться на советы фармацевтов.
Система обязательного медицинского страхования предоставляет пациентам все возможности для своевременного и качественного лечения без финансовых барьеров. Теперь главное, чтобы сами граждане не игнорировали тревожные сигналы своего организма.