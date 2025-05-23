Россия пригрозила Украине жестким ответом

Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные атаки украинских беспилотников и поставляемых Западом ракет на российские города. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно, чтобы и на Западе, и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ», - подчеркнул председатель палаты парламента.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал массированную атаку украинских беспилотников на Россию попыткой сорвать переговоры сторон.

«Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле», - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопросы СМИ.

С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атакуют Москву и регионы России. Атака парализовала работу российских аэропортов – Росавиация регулярно сообщает о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.