Исполнитель роли султана Сулеймана получил условный срок

Стамбульский суд приговорил актера Халита Эргенча, известного по исполнению роли султана Сулеймана I в сериале «Великолепный век», к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези, сообщает агентство Anadolu.

Первоначально суд вынес решение о наказании в виде 2 лет и 3 месяцев тюрьмы, однако срок был сокращен с учетом уважительного поведения Эргенча в процессе. Аналогичное решение было вынесено в отношении актера Рызы Коджаоглу — его наказание также было смягчено. Затем отбытие наказания для обоих актеров отложили с учетом отсутствия у них судимостей.Таким образом, оно является условным.

Дело о протестах в парке Гези связано с массовыми акциями в Стамбуле в 2013 году, начавшимися как экологический протест и переросшими в антиправительственное движение. Халит Эргенч оказался вовлечен в это дело как свидетель: следствие заинтересовалось его возможными связями с одним из ключевых фигурантов — актером и активистом Меметом Али Алободой. Эргенча обвинили в даче ложных показаний, поскольку в его показаниях были выявлены расхождения с данными телефонных соединений и фотоматериалами, на которых он запечатлен вместе с Алободой во время протестов.

Во время слушаний Эргенч отрицал обвинения, утверждая, что в своих предыдущих показаниях лишь ответил на заданные вопросы и не лгал.