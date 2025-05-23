USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Исполнитель роли султана Сулеймана получил условный срок

23 мая 2025, 23:47 949

Стамбульский суд приговорил актера Халита Эргенча, известного по исполнению роли султана Сулеймана I в сериале «Великолепный век», к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези, сообщает агентство Anadolu.

Первоначально суд вынес решение о наказании в виде 2 лет и 3 месяцев тюрьмы, однако срок был сокращен с учетом уважительного поведения Эргенча в процессе. Аналогичное решение было вынесено в отношении актера Рызы Коджаоглу — его наказание также было смягчено. Затем отбытие наказания для обоих актеров отложили с учетом отсутствия у них судимостей.Таким образом, оно является условным.

Дело о протестах в парке Гези связано с массовыми акциями в Стамбуле в 2013 году, начавшимися как экологический протест и переросшими в антиправительственное движение. Халит Эргенч оказался вовлечен в это дело как свидетель: следствие заинтересовалось его возможными связями с одним из ключевых фигурантов — актером и активистом Меметом Али Алободой. Эргенча обвинили в даче ложных показаний, поскольку в его показаниях были выявлены расхождения с данными телефонных соединений и фотоматериалами, на которых он запечатлен вместе с Алободой во время протестов.

Во время слушаний Эргенч отрицал обвинения, утверждая, что в своих предыдущих показаниях лишь ответил на заданные вопросы и не лгал.

Обмен пленными: Россия получила «своих»
Обмен пленными: Россия получила «своих» обновлено 00:27
00:27 6468
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
23 мая 2025, 20:57 3535
Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром
Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром
23 мая 2025, 23:52 699
В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний
В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний медики бьют тревогу
23 мая 2025, 23:26 1453
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу все еще актуально
23 мая 2025, 18:22 7579
Последний рывок Кремля на Армению
Последний рывок Кремля на Армению главная тема
23 мая 2025, 22:14 2630
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
23 мая 2025, 12:02 6795
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
23 мая 2025, 11:56 1221
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема; все еще актуально
23 мая 2025, 10:57 4339
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство; все еще актуально
23 мая 2025, 09:04 5133
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ»
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ» новый ресторан национальной кухни
23 мая 2025, 21:29 2411

ЭТО ВАЖНО

Обмен пленными: Россия получила «своих»
Обмен пленными: Россия получила «своих» обновлено 00:27
00:27 6468
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
23 мая 2025, 20:57 3535
Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром
Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром
23 мая 2025, 23:52 699
В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний
В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний медики бьют тревогу
23 мая 2025, 23:26 1453
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу все еще актуально
23 мая 2025, 18:22 7579
Последний рывок Кремля на Армению
Последний рывок Кремля на Армению главная тема
23 мая 2025, 22:14 2630
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
23 мая 2025, 12:02 6795
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
23 мая 2025, 11:56 1221
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли
Иран прокололся: Трамп с Нетаньяху Хаменеи на пушку взяли горячая тема; все еще актуально
23 мая 2025, 10:57 4339
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти
Терпимый тоталитаризм: на грани жизни и смерти высшее искусство; все еще актуально
23 мая 2025, 09:04 5133
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ»
Уникальная кавказская кухня: спешите в Мардакян в «Qədim Qəbələ» новый ресторан национальной кухни
23 мая 2025, 21:29 2411
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться