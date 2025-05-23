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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Если так пойдет, Украина станет Грузией или Беларусью

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
23 мая 2025, 23:42 1255

Аналитики банковского конгломерата JPMorgan Chase подготовили геополитический доклад, в котором спрогнозировали несколько сценариев развития событий в российско-украинской войне.

Они исходят из того, что состояние сторон - как России с Украиной, так и США и их европейских партнеров - подталкивает к прекращению огня в этом году. Более того, по их мнению, это может случиться уже к июлю.

Из того, что произойдет дальше, авторы доклада выделяют несколько вариантов по аналогии с другими конфликтами.

У Украины неугасающая воля драться... И в этой войне точно не Украина оказалась слабым звеном

Наилучший, по их мнению, сценарий – «южнокорейский». Украине не удастся вступить в НАТО, но на оставшейся под своим контролем территории она строит успешное демократическое государство, которое опирается на защиту со стороны западных войск и американских гарантий. Правда, вероятность такого развития событий в JPMorgan оценивают в 15%.

Достаточно неплохо, если дело пойдет по «израильскому» сценарию. Опираясь исключительно на собственную военную силу, но мощную западную оборонную и экономическую поддержку, Украина превращается в страну-крепость, противостоящую постоянной военной угрозе с востока. Вероятность – 20%.

Плохой сценарий – «грузинский». При отсутствии достаточной западной военной поддержки в Украине будет нестабильность, стагнация, постепенное угасание экономической помощи со стороны Запада и, в итоге, обратный дрейф на политическую орбиту Кремля. Банковским аналитикам этот прогноз кажется наиболее вероятным – 50%.

«Грузинский» сценарий украинцы видят только в страшных снах: по сути, это тот же «белорусский», только растянутый во времени. Все страшные жертвы, принесенные во время войны, насмарку

Наихудший – «белорусский». Он возможен, если Штаты откажутся помогать Украине, помощи Европы окажется недостаточно, и Украина капитулирует. Тогда она станет российским вассалом. Россия победила, Запад расколот, старый миропорядок разрушен. 15-процентная вероятность.

Пока Украина пытается активно бороться за наилучший сценарий, реально больше рассчитывая на второй по качеству, «израильский». «Грузинский» украинцы видят только в страшных снах: по сути, это тот же «белорусский», только растянутый во времени. Все страшные жертвы, принесенные во время войны, насмарку. Кажется, Украина сумела доказать, что она совсем не Грузия, но не аналитикам JPMorgan Chase.

Характерно, что все варианты прогноза отличаются по одной главной характеристике: не внутренней силе Украины и ее готовности к сопротивлению, а способности Запада и, в частности, США оказывать ей высокую устойчивую помощь.

В JPMorgan Chase на этот счет, скорее, скептического мнения. Действительно, в этой войне точно не Украина оказалась слабым звеном. Доклад с его оценкой вероятностей больше обращен к западным политикам: ваших усилий явно недостаточно. Если так пойдет, Кремль раньше или позже отпразднует победу. Понятно, что у Украины на этот счет свое мнение и, главное, неугасающая воля драться.

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