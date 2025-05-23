Если так пойдет, Украина станет Грузией или Беларусью

Аналитики банковского конгломерата JPMorgan Chase подготовили геополитический доклад, в котором спрогнозировали несколько сценариев развития событий в российско-украинской войне. Они исходят из того, что состояние сторон - как России с Украиной, так и США и их европейских партнеров - подталкивает к прекращению огня в этом году. Более того, по их мнению, это может случиться уже к июлю. Из того, что произойдет дальше, авторы доклада выделяют несколько вариантов по аналогии с другими конфликтами.

Наилучший, по их мнению, сценарий – «южнокорейский». Украине не удастся вступить в НАТО, но на оставшейся под своим контролем территории она строит успешное демократическое государство, которое опирается на защиту со стороны западных войск и американских гарантий. Правда, вероятность такого развития событий в JPMorgan оценивают в 15%. Достаточно неплохо, если дело пойдет по «израильскому» сценарию. Опираясь исключительно на собственную военную силу, но мощную западную оборонную и экономическую поддержку, Украина превращается в страну-крепость, противостоящую постоянной военной угрозе с востока. Вероятность – 20%. Плохой сценарий – «грузинский». При отсутствии достаточной западной военной поддержки в Украине будет нестабильность, стагнация, постепенное угасание экономической помощи со стороны Запада и, в итоге, обратный дрейф на политическую орбиту Кремля. Банковским аналитикам этот прогноз кажется наиболее вероятным – 50%.