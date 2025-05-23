Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством над всем миром подготовку российской стороной своего меморандума в ответ на требование безусловного прекращения огня и сообщил о подготовке новых санкционных пакетов.

«Когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого «меморандума», который они хотят, чтобы ответить на потребность прекратить огонь, - это точно издевательство над всем миром. Столько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает», - сказал Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу.

Он подчеркнул, что нужны прекращение огня, дипломатические шаги к реальному миру, а также «новая и действенная архитектура безопасности». «Объединяем партнеров ради этого. И точно время давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно», - сказал президент Украины.

«Сегодня также был доклад, мы готовим новые санкционные пакеты. Сильные санкционные пакеты», - добавил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет готова представить Украине проект документа об урегулировании, как только завершится обмен военнопленными.