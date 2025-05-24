Убийство Гарвардского университета

Ну не любит президент Трамп американские университеты с их глубоко ему противным левым либерализмом. Haqqin.az уже писал о том, что его администрация душила-душила Гарвард, но пока не додушила. Ему пригрозили полностью перерезать всякое финансирование, все федеральные гранты. Но вопрос повис в воздухе — университет обратился в суд, и окончательный вердикт пока так и не вынесен. Но не мытьем, так катаньем. Вчера руководительница Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о запрете принимать в Гарвард иностранных студентов. Всех без разбору, независимо от страны, расы и вероисповедания. Оказывается, один из лучших в мире университетов, основанный еще в 1636 году, стал прибежищем... «антиамериканских протеррористических иностранцев», которые «угрожают и физически нападают на людей и разрушают всю учебную атмосферу». Министр при этом обвинила китайскую Коммунистическую партию в том, что «она засылает в Гарвард своих агентов, из которых формируются полувоенные формирования».

Ноэм дала 72 часа на то, чтобы университет предоставил всю возможную информацию, включая переписку, видео и фотографии тех иностранных студентов, которые были замешаны в насильственных действиях или угрожали другим студентам и преподавателям, устраивали акции протеста на территории кампуса за последние пять лет. Если руководство Гарварда откажется выполнять эти указания, у университета будет отозвана лицензия. Иными словами, он будет объявлен вне закона. В фокусе американских властей оказались прежде всего студенты, которые в последние полтора года выступали в защиту «угнетенных палестинцев» и протестовали против действий Израиля в секторе Газа. Администрация Трампа обвинила их в преступном антисемитизме. Однако эти молодые люди из числа мусульман составляли незначительное число студентов. В Гарварде обучаются представители 140 стран. В 2024-2025 учебном году из стен университета вышли с дипломами 67 793 студента, а это 27 процентов всех учащихся. И, конечно, всех их огульно обвинять в антисемитизме и антиамериканизме - абсолютная глупость и нелепица. «Карательные меры самым серьезным образом подорвут академическую и исследовательскую функцию Гарварда», - говорит представитель университета Джейсон Ньютон. Но, кроме того, они станут дамокловым мечом над всеми высшими школами Америки, начиная от Лиги плюща, в которую входят наиболее престижные университеты страны, до более мелких образовательных центров во всех штатах Америки. Всего в США ежегодно обучается около 1 миллиона иностранных студентов. Они получают знания, но одновременно приносят стране большие дивиденды. По данным Ассоциации международных педагогов, инвестиции от их учебы составляют 44 миллиарда долларов ежегодно. Так что эти действия полностью противоречат широковещательным усилиям Белого дома по экономии федеральных средств.