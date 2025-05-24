Россия атакует Киев дронами-камикадзе

В результате российской атаки дронами-камикадзе в Броварском районе Киевской области ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«У них обоих осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены частный дом и автомобиль. Атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует», - добавил председатель ОВА Николай Калашник.

Также сообщается, что в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков дрона, детали устанавливаются, сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко. По его словам, повреждены четыре автомобиля и окна здания, пострадавших нет.