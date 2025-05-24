В России оштрафовали 84-летнюю блокадницу

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей 84-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву по протоколу о «дискредитации» российской армии, сообщает издание «Медиазона» в пятницу, 23 мая.

Протокол на Васильеву составили из-за пикета в годовщину российского вторжения в Украину. 24 февраля 2025 года пенсионерка вышла к Гостиному двору с плакатом «Люди! Остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля». Через несколько минут после выхода на площадь к ней подошли полицейские и попросили уйти с улицы, но задерживать ее не стали.

В середине марта Людмилу Васильеву вызвали в отдел полиции для составления протокола о дискредитации армии. В административном протоколе, на который ссылается агентство РБК, говорится, что своими действиями блокадница «публично взывала к воспрепятствованию военных действий».

Людмила Васильева родилась 22 апреля 1941 года. Во время блокады Ленинграда жила в коммунальной квартире с матерью и четырьмя братьями и сестрами, ее отец ушел на фронт. В мае 1942 года семья была эвакуирована, а зимой 1944 года вернулась в родной город.