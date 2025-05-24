США смягчили санкции в отношении Сирии

Министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить ранее заблокированные операции в отношении Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало генеральную лицензию 25 для Сирии, чтобы немедленно снять санкции в соответствии с объявлением президента о прекращении всех санкций в отношении Сирии», – сказано в документе.

Из документа следует, что США также сняли санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний. Однако в лицензии отмечается, что транзакции для России, Ирана и КНДР остаются запрещенными.