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Трамп давит на Европу

01:58 227

Президент США Дональд Трамп намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону на предстоящем саммите НАТО в Гааге.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в ходе своего выступления на конференции Атлантического совета.

«Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами (по расходам на оборону. — прим.) <...> Мы надеемся, что это уравняется и что Европа резко увеличит свои расходы на оборону», — поделился Уитэкер.

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