Аресты демонстрантов в США: никакой Палестины!

Нью-Йорк (США). Задержание пропалестинского демонстранта во время акции протеста с требованием освободить активиста Махмуда Халиля. Аспирант Колумбийского университета Махмуд Халил арестован за инициирование акций в поддержку Палестины
Хан-Юнис (Газа). Похороны палестинцев, погибших в результате израильских ударов по больнице Насера
Порт-о-Пренс (Гаити). Девочка в приюте для семей, перемещенных из-за насилия уличных банд
Киев (Украина). В День Героев люди посещают Стену памяти павших защитников
Равалпинди (Пакистан). Из-за жары люди спят на открытом воздухе
Тронхейм (Норвегия). Огромный контейнеровоз сел на мель на участке жителя Норвегии. Во время инцидента мужчина спал, шум корабля не потревожил его сон
Кабул (Афганистан). Продавец попугаев на птичьем рынке