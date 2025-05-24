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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Аресты демонстрантов в США: никакой Палестины!

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:09 242

Нью-Йорк (США). Задержание пропалестинского демонстранта во время акции протеста с требованием освободить активиста Махмуда Халиля. Аспирант Колумбийского университета Махмуд Халил арестован за инициирование акций в поддержку Палестины

Хан-Юнис (Газа). Похороны палестинцев, погибших в результате израильских ударов по больнице Насера

Порт-о-Пренс (Гаити). Девочка в приюте для семей, перемещенных из-за насилия уличных банд

Киев (Украина). В День Героев люди посещают Стену памяти павших защитников

Равалпинди (Пакистан). Из-за жары люди спят на открытом воздухе

Тронхейм (Норвегия). Огромный контейнеровоз сел на мель на участке жителя Норвегии. Во время инцидента мужчина спал, шум корабля не потревожил его сон

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Дебют Тофика Мусаева в UFC В Баку 21 июня
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23 мая 2025, 23:42 2098
Аресты демонстрантов в США: никакой Палестины!
Аресты демонстрантов в США: никакой Палестины! объектив haqqin.az
02:09 243
Обмен пленными: Москва получила «своих»
Обмен пленными: Москва получила «своих» обновлено 00:27
00:27 7286
Азербайджанка, депортированная Трампом в Коста-Рику: «Дочка плакала и просила банан, охранник не дал, съел сам…»
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Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром
Зеленский: Россия неделю пишет «меморандум», это издевательство над миром
23 мая 2025, 23:52 1149
В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний
В Азербайджане растет число кожно-венерических заболеваний медики бьют тревогу
23 мая 2025, 23:26 2328
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу
Четвертая волна арестов в мэрии Стамбула и... требование прокурора удалить имя Имамоглу все еще актуально
23 мая 2025, 18:22 7767
Последний рывок Кремля на Армению
Последний рывок Кремля на Армению главная тема
23 мая 2025, 22:14 3261
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар?
Эрдоган был, Алиев был, Токаев с Мирзиеевым… А где Татар? наша корреспонденция; все еще актуально
23 мая 2025, 12:02 6970
SOCAR углубляется в Болгарии
SOCAR углубляется в Болгарии
23 мая 2025, 11:56 1322
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