Дебют Тофика Мусаева в UFC

И Тофик Мусаев выйдет на бакинский октагон в рамках исторического вечера UFC Fight Night, который пройдет 21 июня в «Кристалл Холле».

По сообщению «Вестник ММА», известный азербайджанский боец, бывший чемпион промоутерской организации Rizin подписал контракт с UFC и дебютирует в самой популярной организации по проведению боев по смешанным единоборствам. Его соперником будет киргиз Мыктыбек Оролбай.

На счету Тофика Мусаева 22 победы (18 нокаутом) и 5 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний бой 35-летний боец провел в ноябре 2023 года в Баку в рамках Rizin, победив японца Коджи Такеду. За последние десять лет Мусаев потерпел всего лишь два поражения. Последнее было в марте 2023 года.

27-летний Мыктыбек Оролбай имеет 13 побед и 2 поражения. Киргизский боец уже провел в UFC три боя, в двух из которых победил.