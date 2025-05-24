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Дебют Тофика Мусаева в UFC

В Баку 21 июня
Отдел спорта
02:17 207

И Тофик Мусаев выйдет на бакинский октагон в рамках исторического вечера UFC Fight Night, который пройдет 21 июня в «Кристалл Холле».

По сообщению «Вестник ММА», известный азербайджанский боец, бывший чемпион промоутерской организации Rizin подписал контракт с UFC и дебютирует в самой популярной организации по проведению боев по смешанным единоборствам. Его соперником будет киргиз Мыктыбек Оролбай.

На счету Тофика Мусаева 22 победы (18 нокаутом) и 5 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний бой 35-летний боец провел в ноябре 2023 года в Баку в рамках Rizin, победив  японца Коджи Такеду. За последние десять лет Мусаев потерпел всего лишь два поражения. Последнее было в марте 2023 года.

27-летний Мыктыбек Оролбай имеет 13 побед и 2 поражения. Киргизский боец уже провел в UFC три боя, в двух из которых победил.

Таким образом, на данный момент на бакинский турнир заявлены три азербайджанских бойца. Напомним, Рафаэль Физиев в соглавном бою вечера встретится с чилийцем Игнасио Баамондесом, а Назим Садыхов будет драться с бразильцем Николасом Моттой.

На сегодняшний день кард UFC Fight Night в Баку выглядит так:

Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США) - полутяжелый вес (93 кг)

Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Баамондес (Чили) - легкий вес (70 кг)

Мухаммад Наимов (Таджикистан) - Богдан Град (Австрия) - полулегкий весе (66 кг)

Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес (70 кг)

Тофик Мусаев (Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан) - легкий вес (70 кг)

Тагир Уланбеков (Россия) - Азат Максум (Казахстан) - наилегчайший вес (57 кг)

Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сыгула (Польша) - легчайший вес (61 кг)

Мелисса Маллинс (Англия) - Дарья Железнякова (Россия) - легчайший вес (61 кг)

Хамди Абдельвахаб (Египет) - Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжелый вес (до 120 кг)

Исмаил Наурдиев (Марокко) - Пак Чун Ен (Корея) - средний вес (84 кг)

Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес (120 кг)

Предварительный кард начнется в 20:00. Основные бои стартуют в 23:00.

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