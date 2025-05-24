Дебют Тофика Мусаева в UFC

И Тофик Мусаев выйдет на бакинский октагон в рамках исторического вечера UFC Fight Night, который пройдет 21 июня в «Кристалл Холле».
По сообщению «Вестник ММА», известный азербайджанский боец, бывший чемпион промоутерской организации Rizin подписал контракт с UFC и дебютирует в самой популярной организации по проведению боев по смешанным единоборствам. Его соперником будет киргиз Мыктыбек Оролбай.
На счету Тофика Мусаева 22 победы (18 нокаутом) и 5 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний бой 35-летний боец провел в ноябре 2023 года в Баку в рамках Rizin, победив японца Коджи Такеду. За последние десять лет Мусаев потерпел всего лишь два поражения. Последнее было в марте 2023 года.
27-летний Мыктыбек Оролбай имеет 13 побед и 2 поражения. Киргизский боец уже провел в UFC три боя, в двух из которых победил.
Таким образом, на данный момент на бакинский турнир заявлены три азербайджанских бойца. Напомним, Рафаэль Физиев в соглавном бою вечера встретится с чилийцем Игнасио Баамондесом, а Назим Садыхов будет драться с бразильцем Николасом Моттой.
На сегодняшний день кард UFC Fight Night в Баку выглядит так:
Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США) - полутяжелый вес (93 кг)
Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Баамондес (Чили) - легкий вес (70 кг)
Мухаммад Наимов (Таджикистан) - Богдан Град (Австрия) - полулегкий весе (66 кг)
Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес (70 кг)
Тофик Мусаев (Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан) - легкий вес (70 кг)
Тагир Уланбеков (Россия) - Азат Максум (Казахстан) - наилегчайший вес (57 кг)
Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сыгула (Польша) - легчайший вес (61 кг)
Мелисса Маллинс (Англия) - Дарья Железнякова (Россия) - легчайший вес (61 кг)
Хамди Абдельвахаб (Египет) - Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжелый вес (до 120 кг)
Исмаил Наурдиев (Марокко) - Пак Чун Ен (Корея) - средний вес (84 кг)
Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес (120 кг)
Предварительный кард начнется в 20:00. Основные бои стартуют в 23:00.