Почему Кочарян ехал в Москву?

Россия начала проявлять активный интерес к внутриполитической жизни Армении, новый куратор по делам Армении, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко знакомится с ситуацией. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Несколько дней назад Роберт Кочарян совершил кратковременный визит в Москву, хотя был там 1-2 месяца назад. После предыдущего визита Кочарян созвал пресс-конференцию и объявил о своей активации.

По некоторым сведениям, на этот раз темой стал вопрос импичмента, и не исключено, что в ближайшем будущем последуют заявления и будут предприняты шаги. Кстати, встреча и обсуждение прошли не с Кириенко, а с другим кремлевским чиновником, который специализируется на вопросах Армении», - отмечает издание.