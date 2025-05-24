СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?

Как сообщалось, советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков заявил, что с юридической точки зрения СССР все еще существует, и поэтому войну с Украиной следует считать «внутренним делом». Кобяков, говоря о «все еще существующем» СССР, ссылался на мнения специалистов по конституционному праву. По его словам, юристы утверждают, что процедура роспуска СССР была нарушена, поскольку депутаты Верховного Совета, создавшие союз в 1922 году, не приняли решения по этому поводу. Вот почему Кобяков назвал Беловежское соглашение 1991 года о роспуске СССР «совершенно странным». Эта «совершенно странная» речь советника Путина была воспринята с пренебрежением и в российских экспертных кругах. Издание Business Online получило комментарии по этому вопросу от нескольких экспертов. haqqin.az представляет читателям некоторые из них:

Мидхат Курманов, бывший министр юстиции Татарстана (2004-2013), адвокат: «В принципе-то если представитель Кремля хочет изучить данный вопрос, то ему никто ему мешает это делать. Я считаю, что вся та процедура роспуска, когда Россия согласилась на роспуск Советского Союза, закреплена. Соответственно, каких-либо нарушений не допущено. На сегодняшний день правовых оснований для пересмотра этой позиции не имеется. Почему сейчас это прозвучало? Ну, разные бывают моменты. Как Конституционный суд РФ пишет иногда, жизнь меняется и не стоит на месте. Поэтому, наверное, жизнь поменялась чуть-чуть, возникла необходимость. Но там же и границы уже все установлены, соглашения подписаны всеми. Поэтому тут никаких правовых оснований, считаю, что не имеется. Идея о возрождении Союза иногда вскакивает, когда появляются какие-то моменты. Но я считаю, что правовым способом вернуть обратно все это уже невозможно. Это приведет к вооруженным конфликтам не только с Украиной, но и со всеми другими государствами».

Максим Калашников, политик, футуролог: «Я с этим тезисом согласен. Безусловно, была нарушена процедура [роспуска СССР]. Но сам факт этого заявления говорит об очень многом. Это заявление беспомощно. И второе — это политтехнология. Для меня как для аналитика это говорит о том, что у нас нерадостные итоги кампании на Украине. И поэтому нужно переключить внимание общества на что-то еще. Как будто от того, что мы признали эту процедуру юридически ничтожной, новые государства спустят свои флаги, а их руководители понуро побредут к нам в новый СССР. При этом кампания на Украине показала, что воссоединять земли мы, извините, не умеем».

Яков Геллер, генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»: «Как звучит должность этого человека, советник президента РФ? Насколько я понимаю, если Советский Союз существует, то этот человек безработный. Потому что если есть Советский Союз, то нет РФ, а у РФ нет президента. А раз нет президента, то нет и помощника. Вообще, я слышал, что есть и даже объявлена экстремистской организация, которая, кажется, называется «Граждане СССР». В воздух любой человек может говорить все, что угодно. Но советник президента может говорить только с санкции президента. И я очень удивлюсь, если Владимир Владимирович Путин дал ему санкцию такое вот говорить. А что касается мнения конституционных юристов, то все знают, что там, где собираются два юриста, там есть четыре мнения. Поэтому я к этому отношусь иронично. Было бы 1 апреля — подумал бы, что это шутка ко Дню смеха. Но если это провозглашено где-то публично, то аптека за углом. Больше я ничего сказать не могу».

Борис Межуев, главный редактор сайта АПН, профессор Института философии РАН, политолог, соредактор портала Terra America: «Нет, я с таким тезисом, конечно, не согласен. Потому что мне это кажется примером юридического идиотизма. Условно говоря, и сам СССР тоже можно назвать нарушением законодательства Российской Империи. И Октябрьский переворот был нарушением законодательства, и Февральская революция. Это все, безусловно, правильно. И отречение государя тоже было совершено не по юридическим нормам. В частности — закона о престолонаследии, принятого Павлом I в 1797 году. Он (Николай II) не имел права отрекаться в пользу брата. Если он отрекался, то он обязан был передать власть своему сыну и при нем должен быть назначен регентский совет. Можно сколько угодно обсуждать такие вещи вплоть до истории с призванием варягов, но суть от этого не меняется. Есть новая правовая реальность, новая юридическая реальность новых независимых государств. Единственное, что это можно сделать как некую форму политического осуждения людей, принявших Беловежские соглашения. Но имеет ли смысл человека, который передал власть Владимиру Владимировичу [Путину], подвергать политическому осуждению, тем самым несколько делегитимизируя власть в Российской Федерации? Если уж так говорить, тогда надо власть передавать Горбачеву. А если не Горбачеву, то, условно говоря, Съезду народных депутатов Советского Союза. Правильно? Тогда, значит, и власть Путина нелегитимна. Получается, и российская власть в Российской Федерации, возникшей в результате Беловежских соглашений, обретшая в результате этих соглашений суверенитет и полноту власти, тоже нелегитимна. Я не знаю, о чем думал этот человек, который говорил эти вещи. Может это и наше внутреннее дело — конфликт на Украине. Но если вы так считаете, то Украина и Киев столь же легитимны, как и Москва. То есть, понимаете, это настолько взрывоопасное высказывание, что я не знаю, кто вообще дал разрешение такое говорить. Мне кажется, должно быть очень жесткое осуждение такого рода выступлений, которые подрывают легитимность нынешней российской власти».

Евгений Минченко, президент «Минченко консалтинг»: «Нет, я не согласен с таким тезисом. Я считаю, что о том, что фактически не существует, можно сколько угодно говорить. Наверное, и Российская Империя не была [юридически] уничтожена. И, наверное, если уж идти в прошлое, то мне Российская Империя более симпатична, чем людоедский Советский Союз. На самом деле в Кремле, я думаю, идей о возрождении Союза нет. Есть же классическая фраза Владимира Владимировича [Путина], что у того, кто не жалеет о распаде Советского Союза, нет сердца, а у тех, кто мечтает его возродить — нет ума. И я думаю, что это по-прежнему остается официальной точкой зрения. Потому что понятно, что страны Балтии, очевидно, являются отрезанным ломтем. И возвращение стран Закавказья — Азербайджана или Грузии — в единое лоно тоже трудно себе представить. Но самое главное, что не очень понятно, зачем. Потому что Советский Союз был империей наоборот, где главным угнетаемым народом был русский народ. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, с чего бы развивать ностальгию по СССР».