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Европа добивает российские банки

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Европейский союз рассматривает возможность исключения более 20 российских банков из международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на Россию для прекращения войны против Украины. Это предложение является частью более широкого плана, который также включает снижение ценового потолка на российскую нефть и запрет на газопроводы «Северный поток», пишет Bloomberg.

Обсуждения находятся на стадии консультаций с государствами-членами ЕС, и окончательное решение о сроках и деталях санкций еще не принято. Для принятия санкций требуется единогласное одобрение всех стран ЕС, и предложения могут быть изменены до их официального принятия.

Кроме того, в рамках обсуждаемого пакета ЕК планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для стран G7 — примерно до $45 за баррель.

Ранее ЕС уже исключил из SWIFT ряд российских банков, включая Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк в июне 2022 года, чтобы ограничить возможности Москвы по финансированию военной деятельности. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС ввел 17 пакетов санкций, из которых последний, принятый 20 мая 2025 года, был нацелен на теневой флот танкеров, используемых Россией для обхода ограничений на экспорт нефти.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 мая 2025 года заявила, что следующий пакет санкций будет направлен на российский банковский сектор, теневой флот и газопроводы «Северный поток». Это заявление было сделано на фоне призывов усилить давление на президента России Владимира Путина для достижения мира в Украине.

Россия, в свою очередь, неоднократно требовала снятия санкций, включая восстановление доступа к SWIFT для таких банков, как Россельхозбанк, в обмен на выполнение определенных условий, например, возобновление Черноморской зерновой инициативы. Однако ЕС отклонил эти требования, настаивая на полном выводе российских войск из Украины как предварительном условии для любых изменений в санкционной политике.

SWIFT — это международная система обмена финансовыми сообщениями, базирующаяся в Бельгии и находящаяся под юрисдикцией ЕС, что делает ее подконтрольной европейским санкциям. Система обеспечивает быстрые и безопасные денежные переводы, соединяя более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах. Исключение российских банков из SWIFT значительно ограничивает их способность проводить международные транзакции, особенно в долларах и евро.

В марте 2025 года Россия предлагала снять ограничения с банков, участвующих в экспорте сельскохозяйственной продукции, включая Россельхозбанк, в рамках переговоров о прекращении огня в Черном море, но ЕС не согласился на эти условия.

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