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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Украинцы дали Меликову 8 лет тюрьмы

11:31 1421

Черновицкий районный суд Украины вынес заочный приговор главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Причиной стала его активная поддержка участников военных действий со стороны России.

Меликов признан виновным по статье о финансировании действий, направленных на изменение территориальных границ Украины. Информация об этом была опубликована на официальной странице регионального управления СБУ в социальной сети Facebook.

Украинские правоохранительные органы особо подчеркивают, что руководитель Дагестана оказывает Вооруженным силам Российской Федерации всестороннюю поддержку и призывает жителей республики следовать его примеру.

Сергей Меликов, возглавляющий Дагестан с октября 2020 года, организовал масштабную программу «гуманитарной помощи». По данным пресс-службы главы республики, опубликованным 23 марта, объем гуманитарных грузов, отправленных из Дагестана участникам войны, уже превысил 25 тысяч тонн.

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