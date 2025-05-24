Черновицкий районный суд Украины вынес заочный приговор главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Причиной стала его активная поддержка участников военных действий со стороны России.

Меликов признан виновным по статье о финансировании действий, направленных на изменение территориальных границ Украины. Информация об этом была опубликована на официальной странице регионального управления СБУ в социальной сети Facebook.

Украинские правоохранительные органы особо подчеркивают, что руководитель Дагестана оказывает Вооруженным силам Российской Федерации всестороннюю поддержку и призывает жителей республики следовать его примеру.

Сергей Меликов, возглавляющий Дагестан с октября 2020 года, организовал масштабную программу «гуманитарной помощи». По данным пресс-службы главы республики, опубликованным 23 марта, объем гуманитарных грузов, отправленных из Дагестана участникам войны, уже превысил 25 тысяч тонн.