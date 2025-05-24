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Сколько украинских туристов приехали в Россию?

11:33 1325

Российскую границу в 2025 году в частных целях пересекли более 5000 украинских граждан, почти все из них прибыли в РФ воздушным транспортом, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные статистики.

Всего за I квартал текущего года в Россию прибыли 5427 граждан Украины. 5129 человек совершали частные визиты, 186 украинцев – деловые, 55 граждан приезжали по работе. Кроме того, 27 человек прибыли по учебе, 21 украинец назвал целью поездки туризм, а девять человек пересекли российскую границу транзитом. Большая часть приехавших в РФ воспользовалась воздушным транспортом, а 405 человек въехали в страну на автомобиле, еще 26 человек – в пешем порядке, пишет агентство.

В 2023 году прекратило действовать соглашение между правительствами России и Украины о безвизовых поездках граждан. Киев ввел визовый режим для граждан России с 1 июля 2022 году в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

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