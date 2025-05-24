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Трамп продолжает отталкивать Украину

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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность снижения статуса отдела Министерства обороны США, отвечающего за вопросы, связанные с Украиной. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на трех бывших сотрудников Пентагона и двух европейских чиновников.

Речь идет об управлении, которое после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало одним из ключевых в структуре Минобороны США.

Этот офис занимался формированием политики в отношении конфликта, а также координировал масштабную военную помощь Киеву. Кроме того, он сыграл важную роль в создании «формата Рамштайн» — международной группы из 50 стран, координирующих поставки вооружений Украине.

По данным Defense News, в рамках широкой реструктуризации политического аппарата Пентагона отдел по вопросам Украины, России и Евразии планируется передать в подчинение более крупному управлению, курирующему дела Европы и НАТО. Источники подчеркивают, что речь не идет о ликвидации офиса или увольнении сотрудников, а решение пока не является окончательным и рассматривается в контексте более широкой реорганизации.

Несколько собеседников издания видят в возможных изменениях индикатор того, что Украина перестает быть приоритетом для США при администрации Трампа.

Defense News отмечает, что несмотря на это, США продолжают предоставлять Украине разведданные и поставляют ранее одобренную военную помощь. Однако Конгресс пока не утвердил новые программы финансирования, и Пентагон не направлял дополнительных запросов о поддержке Киева, указывает издание.

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