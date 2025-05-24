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В России призвали вернуть проводные телефоны

11:56 1463

В России стоит перейти на использование проводных систем связи на фоне регулярных перебоев мобильных коммуникаций из-за налетов украинских беспилотников. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«В перспективе надо вернуться к проводному радио в каждом доме. Также надо восстанавливать проводные телефоны, а стало быть, и добрый проводной интернет нулевых годов», — сказал Наумов.

Депутат считает отключения властями мобильной связи и интернета во время налетов дронов оправданными из-за «заботы о населении». «На первых порах всем, кто будет скучать по новостям из Telegram, можно дать скидку на бумажную версию газет», — добавил он.

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