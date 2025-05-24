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Россия активно готовится к новой войне

12:18 2123

Кремль активно расширяет армию, модернизирует военную инфраструктуру и готовится к потенциальному конфликту с НАТО после завершения боевых действий в Украине, сообщает The Telegraph. Спутниковые снимки фиксируют строительство новых военных объектов, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границ с Финляндией и Норвегией, что указывает на подготовку к возможному противостоянию.

«Мы видим подготовку к будущему, когда Россия сможет восстановить силы, задействованные в Украине. Численность войск у наших границ будет только расти», — заявил генерал-майор Сами Нурми, подчеркивая наращивание российского военного присутствия.

Россия восстановила Ленинградский военный округ, охватывающий территории вблизи Финляндии, Эстонии и Латвии. Бывшие бригады переформировываются в дивизии численностью свыше 10 тысяч человек. «Это продолжение военных планов, начатых до 2022 года, и реакция на новые геополитические реалии, связанные с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО», — пояснил аналитик Эмиль Кастехельми.

Особое внимание уделяется Арктике: модернизация баз, размещение стратегических бомбардировщиков и военных вертолетов в Мурманске свидетельствуют о стремлении Москвы укрепить свои позиции в регионе. «Арктика останется ключевым театром военных действий в будущем», — отметил генерал-майор Нурми.

Финляндия фиксирует усиление гибридных атак со стороны России, включая глушение GPS, повреждение инфраструктуры и провоцирование миграционных потоков к границе. «То, что происходит по ту сторону границы, — наша первоочередная задача», — подчеркнул Ярмо Линдберг, бывший командующий вооруженными силами Финляндии.

После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия начала строительство 200-километровой пограничной стены, часть которой уже возведена. «Мы ожидали такого развития событий, вступая в НАТО. Наблюдение за границей — наша многовековая традиция», — добавил генерал Нурми.

По оценкам датской разведки, Россия может быть готова к новой наземной войне в Европе через пять лет, хотя некоторые источники называют срок в два года. «Вопрос на миллиард евро — что Россия предпримет дальше. Мы знаем, что она всегда будет угрозой, но мы готовы», — заключил Линдберг.

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