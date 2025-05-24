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Что израильтяне думают об операции в Газе

12:25 551

Большинство граждан Израиля поддерживают продолжение военной операции в секторе Газа, несмотря на сохраняющееся общественное напряжение и резкие разногласия между сторонниками коалиции и оппозиции.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в пятницу изданием Maariv, сообщает Vesti.az.

Исследование, проведённое компанией Lazar Research 21–22 мая среди 509 респондентов, показало, что 51% израильтян выступают за продолжение боевых действий, 39% — против, ещё 10% затруднились с ответом.

Поддержка операции сконцентрирована преимущественно среди сторонников правящей коалиции — 87% из них считают кампанию необходимой, причём 72% — решительно. Среди сторонников оппозиции наблюдается противоположная тенденция: 67% выступают против дальнейших боевых действий.

Опрос также выявил расхождение во взглядах на интенсивность действий Армии обороны Израиля в Газе. 43% считают, что армия действует с должной силой, 27% полагают, что её действия недостаточно решительны, и 15% — что они, напротив, чрезмерно жёсткие. При этом 61% избирателей арабских партий считают операцию слишком интенсивной, тогда как 37% сторонников коалиции убеждены, что армия действует недостаточно активно. Среди оппозиционеров 20% также отметили избыточную жесткость военных действий.

На политическом уровне опрос не зафиксировал значительных изменений в расстановке сил. При существующем раскладе коалиция получила бы 48 мест в Кнессете, оппозиция — 62, без учёта арабских партий.

Если бы выборы состоялись сегодня, партии получили бы следующее количество мандатов: «Ликуд» — 23, НДИ — 19, «Национальное единство» — 16, «Йеш Атид» — 15, «Демократы» — 12, «Оцма Йегудит» и ШАС — по 9, «Объединённый иудаизм Торы» — 7, «Хадаш-Таал» — 6, «Раам» — 4. Партии «Балад» и «Религиозный сионизм» не преодолевают электоральный барьер.

В альтернативном сценарии, при котором Нафтали Беннетт возглавляет новую политическую силу, она становится крупнейшей фракцией в Кнессете с 28 мандатами. В этом случае «Ликуд» набирает 20, «Йеш Атид» и НДИ — по 11, «Национальное единство» и ШАС — по 9, «Оцма Йегудит» — 8, «Демократы» и «Объединённый иудаизм Торы» — по 7, «Хадаш-Таал» — 6, «Раам» — 4. «Балад» и «Религиозный сионизм» вновь не проходят в парламент.

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