Эрдоган похвалил премьера Испании и призвал принять Турцию в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Испании Педро Санчеса в рабочем офисе Долмабахче. Об этом сообщается в публикации управления по коммуникациям администрации президента Турции.

На встрече Эрдоган, в частности, заявил, что Испания занимает «твердую и честную позицию» против «геноцида» Израиля в Газе. Он добавил, что «преследования» в Палестине можно остановить совместными усилиями.

Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - членство в Европейском союзе - остается неизменной. Он выразил надежду, что Брюссель примет конструктивные шаги для активизации процесса членства.