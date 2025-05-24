Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже

За последние десятилетия на территории бывших нефтяных промыслов в Бинагадинском районе Баку вырос настоящий лабиринт самостроев. Местные по-прежнему называют эту территорию коротко и без прикрас — «Нефтяной массив». Когда-то загрязнённую нефтью землю в этих местах можно было купить за бесценок. Именно поэтому переселенцы из регионов, спасаясь от безработицы и бедности, массово осваивали эти мрачные пустоши. Но нормальные условия для жизни здесь так и не появились. Канализации нет, дороги в большинстве разрушены, улицы, по которым бродят стаи бездомных животных, завалены мусором, а некоторые дворы больше напоминают свалку в Балаханах — горы отходов видны за несколько километров. Корреспондент haqqin.az выехал на место и выслушал истории тех, кто здесь живёт. Такси высаживает нас у безымянного придорожного кафе. Водитель уверяет: «Идти недалеко». Но вскоре становится ясно, что до нужного адреса ещё как минимум семь-восемь километров. Ехать дальше дежурящие у дороги таксисты наотрез отказываются: «По таким улицам не проедешь».

Наконец, водитель старенькой «Лады», подрабатывающий частным извозом, соглашается нас подвезти за символическую плату. Он же становится нашим проводником. Улица Фехле, Первый Нефтяной массив. По правую сторону от дороги, ведущей к озеру, тянется ряд самодельных домов. Мусорные контейнеры вроде бы есть, но мусор всё равно разбросан вокруг. Почва у озера буквально утопает в отходах. Жители рассказывают, что устали обращаться за помощью: мусор убирают лишь раз в два-три месяца, да и то — просто засыпают землёй. Канализационные стоки из жилого массива напрямую сливаются в озеро. «И это ещё одна из благополучных частей», - с горечью замечает наш провожатый. На улице Айхана Хагвердиева та же картина. Прямо под табличкой с названием улицы — груды мусора. Далее путь ведёт на улицу Ашырым. Узкая, вымощенная камнями междворовая тропа если и напоминает дорогу, то только символически - днище «Лады» скрежещет об острые выступы, пройти можно только пешком. Впереди - заболоченный участок, усеянный сточными канавами, заросший камышом и наполненный зловонной водой. А посреди этой антисанитарии стоят дома. Пройти дальше не удаётся: дорогу переграждает агрессивно настроенная свора бездомных собак. Возвращаемся назад.

Тем временем, строительство продолжается. Даже там, где нет ни дорог, ни дренажа, и где болото доходит до колен. Один из местных, заметив наше удивление, грустно усмехается: «Я продал несколько коров в деревне. Но хватило только на такой участок...». Он рассказал, что работы в селе не было и в поисках заработка пришлось перебраться в Баку. Подрабатывал разнорабочим, жил в съёмной комнате. Сейчас строит себе хоть какое-то жильё — по частям, на что хватает. На улице Ашырым стоит невыносимая вонь. Запах нечистот, разлагающегося мусора и сырости буквально висит в воздухе. Формально это жилой массив. На деле же — территория, где адская смесь вони, грязи и антисанитарии превращает жизнь в мучение. «Будь проклята бедность!», - бормочет Сабухи, местный житель. И слова эти звучат как проклятие, обращённое не только к его личной судьбе. Продать дом здесь невозможно, купить что-то в другом районе — тем более. Так и живут: десятилетиями, в пыли, вони и сырости. Местные жители, обратившиеся в нашу редакцию с жалобами, фотографироваться категорически отказываются.

«Стыдно, - признается молодой мужчина. - Один раз выложил видео в сеть, а мне написали: «Как вы вообще тут живёте?» Из окна выглядывает пожилая женщина: «Летом и зимой окна и двери закрыты – иначе дышать невозможно. Мусор — это ещё полбеды. Как дождь — дорога превращается в кашу. По колено в грязи...». «Что зима, что лето — всё одно, - добавляет другая женщина. - Жара, вонь, псы… Здесь невозможно ни жить, ни дышать». Абдулла, ещё один житель массива, говорит, что представителей власти можно увидеть здесь только в одном случае — когда кто-то начинает строительство. А вот дороги, свалки, канализация — «не их дело». Местные утверждают, что мусор здесь сваливают даже из других районов. Были случаи, когда удавалось задержать и оштрафовать водителей, но это не помогает — поток не прекращается. «Мой дом рядом со свалкой, - говорит Абдулла. - Купил два года назад. Сам не понимаю, как попал сюда. Думал, всё позади, а оказалось — всё только начинается…».