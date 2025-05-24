Григорян отказался ехать в Москву

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в XIII Международной встрече ответственных высоких представителей по вопросам безопасности, которая 27-29 мая пройдет в столице Российской Федерации Москве. Об этом сообщили армянским журналистам в аппарате Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности Республики Армения не будет участвовать в заседании в Москве 28 мая — в связи с участием в мероприятиях, посвященных Дню Республики», — говорится в сообщении.

Ранее армянская газета «Грапарак» писала, что Россия начала проявлять активный интерес к внутриполитической жизни Армении, новый куратор по делам Армении, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко знакомится с ситуацией.