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Трамп шокировал немцев

12:50 1133

Берлин потрясен решением Трампа запретить обучение иностранцев в Гарвардском университете, где сейчас обучаются сотни немцев, сообщает DW. Правительство ФРГ назвало действия администрации президента США «ограничением академической свободы» и «самой демократии».

Решение Трампа затронуло «трехзначное число» студентов-граждан Германии, сообщили в МИД страны, назвав ситуацию «неотложной». В ведомстве подчеркнули, что научный обмен и свобода исследований являются столпами правового государства.

22 мая министерство внутренней безопасности США объявило, что Гарвардскому университету больше не разрешается принимать новых студентов из-за рубежа.

Уже зачисленные иностранцы должны будут перевестись в другие учебные заведения, иначе они потеряют право на пребывание в США.

Запрет на прием иностранных студентов может коснуться еще 60 американских вузов, которые правительство Трампа обвиняет в «леволиберальной» идеологии, отмечает Tagesschau.

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