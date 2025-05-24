Украинцы атаковали два стратегически важных завода России

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Ночью и утром в субботу, 24 мая, Украина атаковала российские регионы более чем сотней беспилотников. Как сообщает Минобороны, силы ПВО сбили как минимум 104 дрона ВСУ в Белгородской (74 цели), Брянской (24), по два — в Курской и Липецкой, по одному — в Воронежской и Тульской областях.

Вторую ночь подряд украинские войска атаковали крупнейшее в России предприятие, выпускающее химические источники тока, — «Энергия» в городе Елец Липецкой области. Губернатор региона вновь отчитался о падении беспилотников в промзоне города, но не упомянул о поражении объекта. Местные жители рассказали Astra о как минимум пяти взрывах в районе предприятия. Также люди сообщили о поднятых в небо вертолетах. Shot написал, что над промзоной Ельца уничтожили «несколько дронов». Продукция завода применяется в том числе в военной и энергетической промышленности.

В частности, «Энергия» изготавливает аккумуляторы и батареи для беспилотников, авиации, морского флота, радиотехники, а также литий-ионные и ртутно-цинковые элементы для систем связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажеров для танков и ракетных комплексов.

В Тульской области украинские дроны ударили по «одному из предприятий в Новомосковске», на котором повреждения получил трубопровод с природным газом, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев. Пожар был потушен, отметил он, добавив, что в результате атаки пострадали три человека. Также в Кимовском районе при падении обломков БПЛА были повреждены несколько частных домов.

По данным украинского канала Exilenova+, под удар попал местный химкомбинат «Азот» («НАК Азот»), производящий аммиак и азотные удобрения — второй по объемам выпуска в России. Позже глава региона сообщил, что после налета на предприятии зафиксировали повреждения емкости с кислотой. «На месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы», — сказал он.

По информации главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, ряд химических веществ, производимых на «Азоте», могут использоваться в военных целях. Речь идет об аммиачной селитре (нужная для производства взрывчатки), метаноле (сырье для изготовления топлива, в том числе ракетного), аргоне (инертный газ, используемый при сварке и термообработке металлов, в том числе в «оборонке»).

По данным Astra, началась эвакуация жителей деревни Грицово, находящейся в 10 км от подвергшегося атаке комбината.

Накануне украинские беспилотники уже атаковали елецкую «Энергию», которая внесена в санкционные списки ЕС, США, Японии и других стран. По словам Артамонова, обломки уничтоженных дронов упали в промышленной зоне и вызвали возгорание, пострадали 8 человек. По итогам прошлого года завод увеличил выпуск продукции почти вдвое, а в 2025-м планирует нарастить объем производства еще в 1,5 раза.

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