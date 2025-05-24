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Украинцы поджигали дома по заказу России?

13:21 578

Британские власти проверяют возможную причастность России к серии поджогов домов, связанных с лидером Лейбористской партии Киром Стармером, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным издания, чиновники в Лондоне рассматривают версию о том, что трое обвиняемых могли быть завербованы российскими структурами.

Речь идёт о трёх гражданах Украины, один из которых также имеет гражданство Румынии. Все они были задержаны в связи с поджогами.

Официальные представители следствия пока не комментировали мотивы задержанных, однако в Британии активно обсуждают возможное причастие России к этим событиям.

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