Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление одного из румынских журналистов о якобы визите главы французской разведки (DGSE) Николя Лернера в Румынию за два дня до президентских выборов.

Дуров вновь заявил, что Париж желал сделать президентом Румынии проевропейского политика.

«Мы сделаем все возможное на местах, чтобы гарантировать, что следующий президент Румынии будет проевропейски настроенным», — заявила агентству France Info 10 мая 2025 года ближайшая соратница Макрона и ключевой член партии Валери Айер. Так что же глава французской разведки делал в Румынии через несколько дней после этого обещания?» — написал Дуров в соцсети X.

Вслед за этим с заявлением по этому поводу выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, арест Дурова «был нужен французскому руководству для управления выборами в Румынии»:

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах», - сказала она.

19 мая Дуров заявил, что Николя Лернер якобы попросил его заблокировать в Telegram аккаунты всех консервативных румынских политиков. Это произошло во время второго тура президентских выборов в стране. В Париже все обвинения отвергли и назвали информацию Павла Дурова ложной.

По результатам второго тура голосования в Румынии победил проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (53,62%). Его соперник, глава ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, набрал 46,38% голосов. Симион пытался обжаловать победу Никушора Дана, но в суде ему отказали.