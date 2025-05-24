Австрия сыта по горло мигрантами

Австрийское правительство планирует полностью ограничить право мигрантов на воссоединение с семьей в середине 2026 года. Об этом в интервью газете Financial Times заявили канцлер страны Кристиан Штокер и министр иностранных дел Герхард Карнер.

Австрийские власти введут квоты на воссоединение с родственниками. «Возможно, что квота будет нулевой», - уточнил глава МИД. По его словам, Австрия вынуждена пойти на такой запрет из-за большого количества детей, не знающих немецкого языка, необходимого для обучения в школе. «У нас перегружена система», - пояснил он. Канцлер в свою очередь заявил, что если Австрия столкнется с таким же наплывом беженцев, как в 2015 или 2022 годах, то страна полностью откажется от приема мигрантов.

Министр иностранных дел также указал на большое количество совершаемых детьми мигрантов преступлений в Вене и других крупных городах, особо выделив рост преступности среди детей выходцев из Сирии. Они нарушили закон 1 тыс. раз за последние 5 лет.

Намерения австрийского правительства осложняет тот факт, что воссоединение семьи - неотъемлемое право беженцев в странах ЕС, его гарантирует европейская Конвенция о защите прав человека.

При этом 22 мая Австрия и еще восемь европейских стран в открытом письме с требованием упростить высылку иностранных преступников выразили мнение, что Европейский суд по правам человека «заходит слишком далеко в своем толковании конвенции». Штокер выразил мнение, что этот шаг продемонстрировал «верные инстинкты Австрии в таких вопросах и что она предпринимает правильные шаги».

12 марта правительство Австрии приняло решение приостановить действие права семей мигрантов на воссоединение из-за большого количества прибывших в страну беженцев, в особенности из Сирии и Афганистана.

Отмечалось, что только за 2023 год в альпийскую республику по программе воссоединения семей въехали почти 9.3 тыс. человек, в 2024 году число прибывших членов семей беженцев составило 7.8 тыс.

Как подчеркивали австрийские власти, в результате этого системы образования, здравоохранения и социальной защиты страны оказались сильно перегружены.